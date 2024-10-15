Иномарка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе в Подмосковье

МВД: машина сбила женщину с ребенком в Павлово-Посадском округе, мать погибла

Иномарка сбила женщину с ребенком, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Павлово-Посадском городском округе, сообщила пресс-служба МВД по Московской области. О полученных травм пострадавшая погибла на месте, ребенка доставили в больницу.

Авария случилась около семи часов вечера на 1-м километре дороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново. За рулем Fiat находилась девушка 1987 года рождения — она сбила жительницу 1986 года рождения и ее четырехлетнего сына.

«В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован», — сообщили в МВД.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. После проведения проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Накануне житель Ростовской области угодил под колеса фуры. Выяснилось, что 41-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, однако он плохо освещался. Пострадавший погиб.