Иномарка сбила 9-летнюю девочку в Нижегородской области

В Дзержинске девятилетняя девочка попала под колеса иномарки. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Госавтоинспекцию по Нижегородской области.

По предварительным данным, девочка перебегала площадь Дзержинского на красный свет. Водитель за рулем Renault не успел затормозить и сбил ребенка. Девочку доставили в больницу, проводится проверка.

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