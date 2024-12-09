Иномарка протаранила машину ДПС, прибывшую на место аварии в Тюмени

Массовое ДТП с участием автомобиля дорожно-патрульной службы (ДПС) произошло на улице Мельникайте в Тюмени. Детали аварии передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областного управления Госавтоинспекции.
По информации правоохранителей, сначала произошло столкновение Toyota с машиной китайского производства. В результате пострадал один человек.
Вскоре в японскую иномарку врезался еще один автомобиль. На место ДТП прибыли полицейские, однако во время оформления происшествия в их служебный транспорт врезалась Honda. Всего два человека получили травмы различной степени тяжести.
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