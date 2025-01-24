Иномарка насмерть сбила женщину под Нижним Новгородом

Пострадавшая в ДТП женщина скончалась по пути в больницу в Нижегородской области. Авария произошла в городском округе Семеново. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По данным полицейских, водитель иномарки сбил местную жительницу, когда та вышла на проезжую часть в темное время суток без светоотражающих элементов одежды. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии. При наличии основании следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
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