Иномарка насмерть сбила женщину под Нижним Новгородом

Пострадавшая в ДТП женщина скончалась по пути в больницу в Нижегородской области. Авария произошла в городском округе Семеново. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным полицейских, водитель иномарки сбил местную жительницу, когда та вышла на проезжую часть в темное время суток без светоотражающих элементов одежды. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии. При наличии основании следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.