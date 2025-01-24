Именинник погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты в Петербурге

Огонь охватил квартиру на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Жертвами происшествия стали 51-летний мужчина и его 51-летняя сожительница. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.
В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и три единицы специальной техники. Соседи отметили, что погибший регулярно курил дома и употреблял алкогольные напитки.
По предварительным данным, в день ЧП хозяин жилья отмечал свой день рождения. Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, которая осталась на диване, где уснул петербуржец. Сейчас эксперты устанавливают точные обстоятельства случившегося.
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