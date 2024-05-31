Игры восьмилетней девочки из Ростовской области обернулись пожаром в чужой квартире
Восьмилетняя девочка из Ростовской области случайно подожгла чужую квартиру во время игр. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УМЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Подтелевской в Пролетарске. Согласно данным ведомства, школьница бросала из окна горящие бумажки. Одна из них залетела на соседний балкон.
В результате огонь распространился на площади один квадратный метр. Спасателей вызвали очевидцы. Предварительно, обошлось без пострадавших.
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