Хозяин частного дома сгорел в пожаре в Башкирии

Пожар, унесший жизнь 69-летнего мужчины, произошел накануне в городе Октябрьский в Башкирии. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на МЧС по региону.

В четверг, 21 ноября, на пульт диспетчера поступил звонок о пожаре в частном доме. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели огонь на площади 30 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать за 19 минут.

Во время разбора завалов спасатели увидели мужчину без признаков жизни. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.