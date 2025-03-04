Хотел сжечь всю семью. В Зеленограде местный житель угрожал убийством пастырю

В Зеленограде местный житель преследует баптистского пастора и угрожает ему расправой. Как рассказал пастор 360.ru, мужчина требует от руководителя религиозной общины отдать сына и вернуть квартиру.

«Года два назад ко мне позвонил Н., с которым я лично знаком не был. Он стал просить меня о встрече. Я приехал на встречу. Мы договорились увидеться в торговом центре, в кафе», — рассказал пастор.

Когда проповедник уже был в заведении, Н. ему написал и попросил выйти на парковку. В итоге он завел его в темное место, рассказал пастор, и начал угрожать.

«Говорит: „Я [тебя] убью, ты дышишь моим воздухом, дышишь, потому что я тебе разрешаю“. Когда я спрашиваю, в чем проблема, что случилось, говорит: „Верни сына“. Я говорю: „Каким образом? Я его не забирал“», — сообщил собеседник 360.ru.

В семье произошла ссора из-за финансовых проблем, связанных с машиной, пояснил пастор. Поскольку сын Н. посещал церковь, он стал обвинять баптистов в том, что они каким-то образом повлияли на сына.