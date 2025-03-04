Хотел сжечь всю семью. В Зеленограде местный житель угрожал убийством пастырю
В Зеленограде местный житель угрожал убийством баптистскому пастырю
В Зеленограде местный житель преследует баптистского пастора и угрожает ему расправой. Как рассказал пастор 360.ru, мужчина требует от руководителя религиозной общины отдать сына и вернуть квартиру.
«Года два назад ко мне позвонил Н., с которым я лично знаком не был. Он стал просить меня о встрече. Я приехал на встречу. Мы договорились увидеться в торговом центре, в кафе», — рассказал пастор.
Когда проповедник уже был в заведении, Н. ему написал и попросил выйти на парковку. В итоге он завел его в темное место, рассказал пастор, и начал угрожать.
«Говорит: „Я [тебя] убью, ты дышишь моим воздухом, дышишь, потому что я тебе разрешаю“. Когда я спрашиваю, в чем проблема, что случилось, говорит: „Верни сына“. Я говорю: „Каким образом? Я его не забирал“», — сообщил собеседник 360.ru.
В семье произошла ссора из-за финансовых проблем, связанных с машиной, пояснил пастор. Поскольку сын Н. посещал церковь, он стал обвинять баптистов в том, что они каким-то образом повлияли на сына.
Я сомневаюсь в его адекватности, потому что вот эти обострения происходят весной-осенью.
пастор
По его словам, угрожавший приезжал к нему домой и в гостиницу, где собирались баптисты.
«Он вторгся прям во время служения, начал там хамить, нецензурно выражаться, плохо отзываться про веру, про людей там, женщинам стал угрожать», — добавил пастор.
Когда Н. оказался у него дома, он кричал, что сожжет жилище, его и семью. Недавно, по словам собеседника 360.ru, угрожавший снова звонил, звал на встречу, но сам на нее так и не пришел.
То он говорит, что я сына забрал. Потом вот, когда он домой приезжал, говорил, что я у него какую-то квартиру отобрал. Я понятия не имею, о какой квартире идет речь. И когда я говорю: «Ну ты же понимаешь, что ты несешь глупость?» Он говорит: «Мне неважно, мои друзья поверят мне, поэтому ты будешь отвечать».
пастор
Руководитель религиозной общины пояснил, что его сын рассказывал, что отец был неуравновешенным человеком. Последние 10 лет он принимал успокоительные и другие препараты, так как не мог заснуть без них. Больше о нем ничего неизвестно.
Второй участник конфликта отказался разговаривать по телефону и раскрывать причину конфликта.
«Да не угрожаю я. Я вообще не люблю угрожать. Я сказал, убью, значит, убью», — подчеркнул он.
Также он упомянул, что баптисты над ним якобы поглумились, но больше никаких подробностей не сообщил.