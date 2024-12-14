«Холодная и не может проснуться». Отец нашел бездыханную дочь в Шушарах

78.ru: школьница легла спать и не проснулась в Шушарах

Девочка-подросток 11 декабря легла спать и больше не проснулась. Тело бездыханной дочери обнаружил отец, об этом сообщило издание 78.ru .

Мужчина обратился в больницу и сообщил, что его дочь «холодная и не может проснуться». Прибывшие на место медицинские работники обнаружили труп без признаков насильственной смерти.

Следователи изъяли мобильный телефон 10-классницы, сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее поезд смертельно травмировал 14-летнего школьника в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Подросток шел близко к железнодорожным путям и попал под проезжающий поезд.