Грузовики и легковушки столкнулись на востоке МКАД

Источник 360.ru: два грузовика и пять легковушек столкнулись на востоке МКАД

Массовая авария с участием двух большегрузов и пяти легковых автомобилей произошла на внешнем кольце на четвертом километре МКАД. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Источник добавил, что несколько пассажиров и водителей оказались заблокировало в салонах транспортных средств.

Столкновение произошло в среднем и крайне правом ряду. На место прибыли сотрудники спасательных служб.

В обстоятельствах и причинах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.

UPD. По последним данным источника, всего на четвертом километре МКАД столкнулись пять машин, которые перекрыли четыре полосы дороги. В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня на 62-м километре автодороги «Западный обход Челябинска» водитель легковушки Toyota Altezza не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где на скорости врезался в машину Toyota Tundra. По данным областного главка МВД, на месте погиб водитель пострадавшей иномарки.