Грузовик сбил велосипедиста в Волгоградской области
Велосипедист попал под колеса грузового автомобиля на улице Штеменко в Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа не заметил мужчину, который пересекал дорогу на велосипеде, и сбил его.
Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
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