Грузовик сбил велосипедиста в Волгоградской области

Велосипедист попал под колеса грузового автомобиля на улице Штеменко в Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа не заметил мужчину, который пересекал дорогу на велосипеде, и сбил его.

Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства аварии.