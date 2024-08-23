Грузовик с прицепом загорелся на трассе М-5 в Челябинской области
ЧП с участием грузовика SITRAK произошло накануне ночью на 1606-м километре трассы М-5 Урал в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
В ведомстве рассказали, что машина с прицепом внезапно загорелась. Сразу после происшествия на дороге организовали реверсивное движение.
На данный момент транспортное средство потушено. Информации о пострадавших не поступало.
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