Грузовик с прицепом загорелся на трассе М-5 в Челябинской области

ЧП с участием грузовика SITRAK произошло накануне ночью на 1606-м километре трассы М-5 Урал в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

В ведомстве рассказали, что машина с прицепом внезапно загорелась. Сразу после происшествия на дороге организовали реверсивное движение.

На данный момент транспортное средство потушено. Информации о пострадавших не поступало.