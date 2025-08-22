Грузовик насмерть сбил водителя сломавшейся иномарки на КАД

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 20 августа в 22:25 на 56-м километре внешнего кольца КАД, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Согласно предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Газель» совершил касательное столкновение со стоящим на обочине эвакуатором, после чего наехал на 37-летнего водителя сломавшегося автомобиля «Ситроен», который ожидал эвакуации.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.