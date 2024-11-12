Грузовик насмерть сбил пешехода на зебре в Перми

В Перми мужчина погиб под колесами грузовика, который сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Утром во вторник, 12 ноября, мужчина переходил дорогу по «зебре» на улице Яблочкова. Сидевший за рулем грузовика Hyundai Porter 32-летний водитель не сразу заметил пешехода, не успел затормозить и сбил мужчину.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. По факту аварии начали проверку.