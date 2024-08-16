Грузовик насмерть сбил мужчину в Челябинске

Мужчина попал под колеса грузового автомобиля на Свердловском проспекте в Челябинске. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа с полуприцепом не заметил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается, на вид ему около 40-50 лет.

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