Груженый грузовик перевернулся на ЕКАД в Екатеринбурге
ДТП с грузовиком, груженым теплоизоляцией, произошло накануне на 33-м километре ЕКАДа в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Свердловской области.
Ведомство опубликовало снимки, на которых видно, что дорога в месте происшествия была немного влажная. Это и могло спровоцировать опрокидывание транспорта.
Медики осмотрели водителя грузовика. О его состоянии не сообщается.
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