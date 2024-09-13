Груженый грузовик перевернулся на ЕКАД в Екатеринбурге

ДТП с грузовиком, груженым теплоизоляцией, произошло накануне на 33-м километре ЕКАДа в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Свердловской области.

Ведомство опубликовало снимки, на которых видно, что дорога в месте происшествия была немного влажная. Это и могло спровоцировать опрокидывание транспорта.

Медики осмотрели водителя грузовика. О его состоянии не сообщается.