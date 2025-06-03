Группа из 50 тюменских спасателей отправилась на помощь в Бурятию

Группа из 50 спасателей-десантников Тюменской области отправилась оказывать содействие в ликвидации возгораний леса в Бурятии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные губернатора Александра Моора.

По его словам, лесные пожары продолжают оставаться серьезной угрозой для республики, вследствие чего объявлен режим ЧС.

«Сегодня 50 сотрудников Тюменской авиабазы вылетели в Улан-Удэ», — отметил глава региона.

Направляемые на борьбу с огнем сотрудники представляют подразделения из Тобольского и Уватского районов. Еще 70 пожарных обеспечат защиту местных территорий от возможных очагов воспламенения.