Госинспекция труда Башкирии доказала трудовые отношения погибшего плотника и застройщика
Сотрудники Государственной инспекции труда Башкирии смогли установить факт трудовых отношений погибшего монтажника и застройщика. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные ведомства.
Летом 2023 года 29-летний плотник упал в шахту с высоты 13-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными. После ЧП началось длительное судебное разбирательство.
Работодатель утверждал, что заключил с мужчиной гражданско-правовой договор, а не трудовой. Однако по решению суда случай теперь квалифицирован как производственный.
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