Госинспекция труда Башкирии доказала трудовые отношения погибшего плотника и застройщика

Сотрудники Государственной инспекции труда Башкирии смогли установить факт трудовых отношений погибшего монтажника и застройщика. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные ведомства.

Летом 2023 года 29-летний плотник упал в шахту с высоты 13-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными. После ЧП началось длительное судебное разбирательство.

Работодатель утверждал, что заключил с мужчиной гражданско-правовой договор, а не трудовой. Однако по решению суда случай теперь квалифицирован как производственный.