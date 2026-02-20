Горящий автосервис в центре Москвы сняли на видео

Появилось видео с крупного пожара в автосервисе в центре Москвы. Кадры опубликовала пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел на улице Переведеновская. Загорелось одноэтажное помещение автосервиса, расположенное в группе зданий. В итоге огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Прибывшие на место ЧП спасатели, по последним данным, полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет, добавили в МЧС.

Ранее пожар случился в многоквартирном доме в поселке Октябрьский под Нижним Новгородом. Огонь частично перекинулся на крышу. В результате ЧП погиб один мужчина. Еще девять человек спасли, трое из них пострадали.