Голая наркоманка попыталась вломиться в Казанский собор в Петербурге

Голая девушка, находящаяся в наркотическом опьянении, попыталась попасть в Казанский собор в Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru .

По его данным, в полицию поступил звонок о том, что неадекватная девушка без одежды пытается вломиться в Исаакиевский собор. Позже выяснилось, что имелся в виду Казанский собор.

По информации источника издания, странно ведущей себя девушке на вид было примерно 18 лет. Правоохранители передали информацию о случившимся скорой помощи.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Задержанный на Бухарестской улице 45-летний пьяный мужчина имел при себе пакет с синтетическим наркотиком.

В квартире безработного петербуржца полиция нашла 37 маленьких пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это тоже было запрещенное вещество. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.