Годовалый мальчик умер на приеме у остеопата в Казани

Малолетний ребенок скончался в частной клинике в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

В ведомстве заявили о начале проверки по факту случившейся в одном из частных медицинских учреждений трагедии.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о центре «Остеопат» на улице Фатиха Амирхана. Вечером 20 января мужчина привел своего годовалого сына на прием к детскому остеопату. Во время приема мальчику стало плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти его, но малыш умер.

Точную причину смерти ребенка устанавливает экспертиза.

Ранее стало известно, что мер во время катания с горки в Кунгуре умер школьник. Происшествие случилось на территории лыжной базы: 14-летний подросток при спуске со склона на тюбинге ударился грудью о снег. Врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.