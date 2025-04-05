Годовалого ребенка заблокировали в авто на Лефортовской набережной в Москве

Годовалый ребенок оказался заперт в красной машине на Лефортовской набережной в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Ключи водителя остались в автомобиле. К месту происшествия выехали спецслужбы.
Требуется вскрыть двери. Помощь медиков не нужна.
UPD: дверь машины вскрыли без повреждений. Ребенка передали отцу. Пострадавших нет.
Ранее спасатели освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине. Ребенок оказался заблокирован в легковушке на стоянке. У автомобиля сработала противоугонная система.
Джонни Депп вернулся к съемкам
Шквал критики обрушился на блогера Валю Карнавал из-за поступления в вуз
Транспортная прокуратура проконтролирует задержку рейса из Петербурга в Египет
Студентов МГИМО атаковали мошенники, чтобы получить доступ к «Госуслугам»
Канатная дорога на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра
Свыше 100 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте