Годовалого ребенка заблокировали в авто на Лефортовской набережной в Москве

Источник 360.ru: маленького ребенка заперли в припаркованной машине в Москве

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Годовалый ребенок оказался заперт в красной машине на Лефортовской набережной в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Ключи водителя остались в автомобиле. К месту происшествия выехали спецслужбы.

Требуется вскрыть двери. Помощь медиков не нужна.

UPD: дверь машины вскрыли без повреждений. Ребенка передали отцу. Пострадавших нет.

Ранее спасатели освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине. Ребенок оказался заблокирован в легковушке на стоянке. У автомобиля сработала противоугонная система.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте