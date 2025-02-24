Главу УК в Пермском крае приговорили к обязательным работам за невыплату штрафов

Гендиректору управляющей компании в Краснокамске Пермского края назначили наказание за невыплату штрафов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по региону.
Установлено, что 27-летняя начальница УК проигнорировала нарушения, которые обнаружили во время проверки в обслуживаемых домах. Руководству организации вынесли предписание об устранении недочетов, однако ситуация не изменилась.
Нарушительница не оплачивала штрафы и пропускала явки на прием к приставам. В результате женщину приговорили к 35 дням обязательных работ. Ей также предстоит погасить семь штрафов.
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