Главред RT Симоньян сообщила, что оператор телеканала пострадал во время съемок столкновений в Тбилиси

Оператор RT пострадал во время работы на столкновениях в Тбилиси. Ему диагностировали химический ожог глаза. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Она отметила, что сотрудник RT получил ожог в столкновениях, которые были спровоцированы толпой.
Ранее стало известно, что один из участников беспорядков в столице Грузии выстрелил из пиротехнического оружия в оператора местного Первого канала Бесо Гаприндашвили. Пострадавшему оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали с травмой руки.
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