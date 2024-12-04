Главред RT Симоньян сообщила, что оператор телеканала пострадал во время съемок столкновений в Тбилиси

Оператор RT пострадал во время работы на столкновениях в Тбилиси. Ему диагностировали химический ожог глаза. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Она отметила, что сотрудник RT получил ожог в столкновениях, которые были спровоцированы толпой.

Ранее стало известно, что один из участников беспорядков в столице Грузии выстрелил из пиротехнического оружия в оператора местного Первого канала Бесо Гаприндашвили. Пострадавшему оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали с травмой руки.