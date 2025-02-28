Главный конструктор ОКБ имени Яковлева скоропостижно скончался в Москве

Главный конструктор ОКБ имени Яковлева, разработчик пассажирского самолета МС-21 Алексей Рахимбаев скоропостижно скончался в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Накануне 72-летнего конструктора госпитализировали и отправили на операцию из-за проблем с коленом. Однако во время нее у мужчины остановилось сердце.
В проекте МС-21 Рахимбаев отвечал за интерьер и пассажирское оборудование. Должность главного конструктора он занимал с 1991 года.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что серийное производство самолета должно начаться в 2026 году. Ранее его планировали начать в 2024-м, однако, по словам Чемезова, испытания затягиваются. Руководитель госкорпорации объяснил это желанием обеспечить максимальную безопасность воздушного судна.
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