Глава Стерлитамака Шаймарданов выехал на нефтехимзавод, где произошел взрыв

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов выехал на место происшествия на нефтехимический завод, где во вторник утром произошел взрыв. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Сегодня произошел взрыв в цехе водоочистки АО „СНХЗ“. Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало пять человек. По предварительным данным никто не пострадал», — написал глава города.

По словам Шаймарданова аварийные службы уже выехали на место.

«Причины взрыва устанавливаются», — добавил он.

Мэр призвал горожан на поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

