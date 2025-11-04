Глава Стерлитамака Шаймарданов выехал на нефтехимзавод, где произошел взрыв
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов выехал на место происшествия на нефтехимический завод, где во вторник утром произошел взрыв. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня произошел взрыв в цехе водоочистки АО „СНХЗ“. Частично произошло обрушение цеха. В цехе работало пять человек. По предварительным данным никто не пострадал», — написал глава города.
По словам Шаймарданова аварийные службы уже выехали на место.
«Причины взрыва устанавливаются», — добавил он.
Мэр призвал горожан на поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.
