Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о похищении женщины на Ставрополье

Суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о похищении жительницы Ставропольского края. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет NewsTracker.ru .

По версии следствия, преступление совершили пятеро мужчин в городе Невинномысск. Они применили силу, затащили потерпевшую в машину и вывезли за город. Там под угрозами расправы ставропольчанка отдала бандитам украшения, а затем согласилась переоформить на них автомобиль, дом и передать три миллиона рублей.

Преступники привезли жертву в МФЦ. Во время передачи денег злоумышленников задержали правоохранители. В салоне их авто нашли оружие.