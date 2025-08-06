Глава МЧС Камчатки Лебедев рассказал о совместной работе спасателей, вулканологов и дорожников

Под воздействием мощнейшей вулканической активности на Камчатке обрушилась новая дамба около Ключевского вулкана, возведенная в прошлом году для разделения течения реки Студеная. Вода вновь пошла двумя путями, один из которых направлен непосредственно к федеральной автодороге Мильково—Усть-Камчатск. Глава краевого МЧС Сергей Лебедев рассказал сайту телеканала «Звезда» о совместной работе ведомства с вулканологами и дорожниками.

«Как только мы получили предупреждение от вулканологов, безусловно, довели его до коллег дорожников. Они силы и средства свои сдвинули поближе к предполагаемому участку происшествия, заготовили резерв инертных материалов грунта и перевели свои силы и средства на повышенную готовность, чтобы в случае чего оперативно эту дорогу засыпать», — отметил министр.

Сейчас раскаленные массы устремляются к крупнейшему леднику полуострова — Богдановичу, таяние которого чревато масштабными грязевыми потоками. Опасности ситуации добавило недавнее мощное землетрясение, вызвавшее смещение южной части полуострова сразу на пару метров.

Накануне на Ключевском вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря. Как отметили специалисты, сейчас пепловое облако направляется в сторону акватории Тихого океана и не представляет опасности для близлежащих населенных пунктов.