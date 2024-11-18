ГИБДД: более 160 пьяных водителей задержали в Нижегородской области за неделю

С 11 по 17 ноября правоохранители Нижегородской области задержали 163 водителя в состоянии опьянения. Попались повторно на таких нарушениях 24 автомобилиста, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, за минувшую неделю полицейские зафиксировали 59 дорожных аварий с жертвами и пострадавшими. Смертельные травмы получили шесть человек. Еще 68 обратились за медицинской помощью.
Основными причинами ДТП стали выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона и скоростного режима.
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