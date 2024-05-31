Гендиректор фирмы в Крыму предстанет перед судом за сокрытие 18 млн рублей от налоговой

Уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора одного из рыбоконсервных предприятий Севастополя, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в махинациях с налогами, сообщил «Крым 24» со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант скрыл от соответствующих органов 18 миллионов рублей. Его действия повлекли невозможность взыскания взносов в размере 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, руководитель фирмы в течение семи месяцев оставлял сотрудников без зарплаты. Вскоре он предстанет перед судом.

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