Гендиректор фирмы в Крыму предстанет перед судом за сокрытие 18 млн рублей от налоговой

Уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора одного из рыбоконсервных предприятий Севастополя, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в махинациях с налогами, сообщил «Крым 24» со ссылкой на СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант скрыл от соответствующих органов 18 миллионов рублей. Его действия повлекли невозможность взыскания взносов в размере 2,8 миллиона рублей.
Кроме того, руководитель фирмы в течение семи месяцев оставлял сотрудников без зарплаты. Вскоре он предстанет перед судом.