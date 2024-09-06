Gelandewagen влетел в подземный переход возле "Москва-Сити"

Mercedes влетел в подземный переход возле делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» .

На фото видно, что автомобиль получил серьезные повреждения.

«В подземный переход рядом с "Москва-Сити" упала машина, к счастью, людей в этот момент рядом не было», — написали авторы поста.

Фото и видео с места аварии также опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Авторы публикации уточнили, что ЧП произошло недалеко от Шелепихинского шоссе.

«К счастью, людей в этот момент рядом не было. Сообщается, что и водителя на месте ДТП не оказалось», — сообщил Telegram-канал.

Ранее на Тверской-Ямской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. В полиции уточнили, что после столкновения такси и Nissan Teana один из автомобилей врезался в фасад ресторана Krombacher.