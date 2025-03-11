Фура и лесовоз столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

Дорожная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно информации ведомства, в Каслинском районе столкнулись фура и лесовоз. В результате ДТП часть бревен вылетела из автомобиля.

Движение по данному участку дороги ограничено. Информация о пострадавших не поступала.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте