Фура и лесовоз столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области
Дорожная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно информации ведомства, в Каслинском районе столкнулись фура и лесовоз. В результате ДТП часть бревен вылетела из автомобиля.
Движение по данному участку дороги ограничено. Информация о пострадавших не поступала.
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