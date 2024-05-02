Фигуранты дела об обмане 36 пенсионеров предстанут перед судом в Пензе | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 16:01 Фигуранты дела об обмане 36 пенсионеров предстанут перед судом в Пензе

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Уголовное дело, возбужденное в отношении восьми человек, передали в суд Пензы для рассмотрения по существу. Их обвинили в мошенничестве, сообщила «Пенза Пресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, фигуранты совершали поквартирный обход под видом сотрудников газоснабжающей организации. Они предлагали платные услуги, пугая жильцов высокими штрафами.

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Жертвами аферистов стали 36 пенсионеров. Сумму ущерба оценили в более чем 500 тысяч рублей. В ближайшее время предполагаемые злоумышленники предстанут перед судом.