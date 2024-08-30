Фигурантов дела о наркотиках отправили в колонию строгого режима в Белгородской области
Старооскольский районный суд в Белгородской области вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в распространении наркотиков. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на УФСБ РФ по региону.
Установлено, что фигуранты приобрели около двух килограммов запрещенного вещества. Они планировали сбыть товар бесконтактным способом, однако были задержаны.
Одному злоумышленнику назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, второму — восьми лет. Срок мужчины проведут в колонии строгого режима.
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