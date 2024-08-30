Фигурантов дела о наркотиках отправили в колонию строгого режима в Белгородской области

Старооскольский районный суд в Белгородской области вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в распространении наркотиков. Об этом сообщил « Бел.ru » со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигуранты приобрели около двух килограммов запрещенного вещества. Они планировали сбыть товар бесконтактным способом, однако были задержаны.

Одному злоумышленнику назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, второму — восьми лет. Срок мужчины проведут в колонии строгого режима.