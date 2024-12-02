Фигурантов дела о мошенничестве с маткапиталом осудили в Свердловской области

Суд вынес приговор четырем членам банды, обвиняемым в мошенничестве с маткапиталом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Установлено, что злоумышленники, прикрываясь риелторским агентством, создавали условия для якобы приобретения жилья с помощью средств материнского капитала. В действительности деньги обналичивались. С одной сделки аферисты получали по 400 тысяч рублей.
Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от года и восьми месяцев до четырех лет.
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