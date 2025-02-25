Фигуранта дела об убийстве семи человек в 2000 году осудили в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве семи человек 25-летней давности. Практически все это время преступник скрывался за границей, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону.

Установлено, что 13 июля 2000 года фигурант и его подельники, находясь в Ленобласти, решили похитить двух человек. Они вывезли их в лес и совершили расправу. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник убил еще одного мужчину, его ребенка и трех охранников.

Впоследствии убийца подделал документы и сбежал в Аргентину, откуда его экстрадировали в 2023 году.

Обвиняемому назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.