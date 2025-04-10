Фигурант дела об убийстве 25-летней давности предстанет перед судом под Пермью

Следственный комитет Пермского края завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в августе 1999 года. Обвиняемый сознался в расправе над знакомым, который требовал вернуть долг в размере 40 тысяч рублей, сообщил Properm.ru со ссылкой на данные ведомства.

По версии следствия, преступление было заранее спланировано. Два злоумышленника заманили потерпевшего в машину, предложив вернуть деньги, а затем в дороге нанесли жертве смертельные удары ремнем безопасности и топором. Тело выбросили в придорожную канаву.

Один из участников убийства был осужден еще в 2000 году, тогда как его подельник долгое время оставался на свободе. Дело было приостановлено из-за нехватки доказательств, но современные методы расследования помогли собрать необходимые улики. В ближайшее время фигуранту вынесут приговор.