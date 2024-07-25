Фигурант дела об изнасиловании несовершеннолетней получил девять лет колонии в Нижегородской области
Спасский районный суд в Нижегородской области вынес приговор фигуранту дела об изнасиловании, сообщил сайт Pravda-nn.ru.
Как рассказали в объединенной пресс-службе инстанций региона, мужчину признали виновным в надругательстве над несовершеннолетней. Заседание проходило в закрытом режиме.
Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
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