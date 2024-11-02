Фигурант дела о смертельном пожаре в детском саду предстанет перед судом в Петербурге

Сотрудники прокуратуры в Приморском районе Северной столицы утвердили обвинительное заключение по делу о смертельном возгорании в детском саду. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Фигурантом стал 29-летний мужчина, ответственный за пожарную безопасность в здании. В июне 2024 года он отправил троих рабочих в подвал строения для покраски стен. В помещении произошла разгерметизация баллона с газом, и прогремел взрыв.
Два человека получили серьезные травмы. Их коллега скончался после госпитализации. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
Конференция биотехнологов прошла в Лосино-Петровском
Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом»
ВС России освободили очередной поселок в ДНР
ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области
Минимущества Подмосковья напомнило о льготах по земельному налогу
Подмосковные студенты победили на национальном чемпионате «Абилимпикс»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте