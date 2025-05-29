Фельдшер скорой помощи попал в больницу после визита к пациенту в Петербурге

Фельдшер получил травмы во время оказания медицинской помощи в Центральном районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось вечером 27 мая в квартире одного из домов на 2-й Советской улице. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительной информации, медики скорой помощи приехали на вызов к мужчине. Однако 38-летняя супруга пациента стала мешать врачу выполнять его работу.
Известно, что женщина толкнула фельдшера, после чего он получил ушибы головы. Пострадавший обратился за медицинской помощью, а петербурженку доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили административный протокол. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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