Фельдшер пострадала при столкновении машины скорой помощи с деревом в Пермском крае
Дорожная авария с участием машины скорой помощи произошла в Чусовском городском округе Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, ДТП спровоцировал водитель Toyota. Он не уступил проезд карете скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и сиреной.
В результате спецтранспорт врезался в дерево, из-за чего фельдшер получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.
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