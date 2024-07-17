Фельдшер пострадала при столкновении машины скорой помощи с деревом в Пермском крае

Дорожная авария с участием машины скорой помощи произошла в Чусовском городском округе Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, ДТП спровоцировал водитель Toyota. Он не уступил проезд карете скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и сиреной.

В результате спецтранспорт врезался в дерево, из-за чего фельдшер получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.

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