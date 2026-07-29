Эпидемиолог Новоселов предположил, что детей из лагеря под Новосибирском могли госпитализировать из-за инфекции

В июле 2026 года из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском были госпитализированы пятеро детей. Смена была завершена досрочно по предписанию санитарных служб, сообщил URA.RU .

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, все дети находятся в нетяжелом состоянии. Трех из них планируют выписать в ближайшее время.

Причины заболевания выясняются, проводится проверка. На территории лагеря проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений.

Младшие отряды продолжили отдых в лагере, их корпуса были изолированы, контактов с заболевшими детьми не было. Новых случаев заболевания не выявлено.

Эпидемиолог Яков Новоселов предположил, что симптомы, такие как высокая температура, боль в горле и сыпь, могут указывать на инфекционное заболевание, например, ветряную оспу, корь или энтеровирусную инфекцию. Точный диагноз можно установить только после медицинского осмотра и лабораторных исследований.

Администрация лагеря сообщила, что родителям будут возвращены деньги за неиспользованные дни отдыха. Адвокат Михаил Спиридонов напомнил, что родители имеют право на возврат части стоимости путевки за неиспользованный период отдыха согласно статье 781 Гражданского кодекса РФ и Закону «О защите прав потребителей». Для этого необходимо подать письменное заявление в администрацию лагеря.