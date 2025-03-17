Электровоз сбил мужчину на перегоне Девяткино — Лаврики в Ленобласти

Пешеход попал под электровоз на перегоне Девяткино – Лаврики в Ленинградской области. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, происшествие случилось днем 16 марта. На 14-м километре железнодорожного перегона Девяткино — Лаврики электровоз наехал на 31-летнего местного жителя, который переходил пути в неположенном месте.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Стражи порядка начали проверку.