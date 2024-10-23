Электросамокат загорелся во время зарядки в квартире в Челябинске
В Челябинске в одном из многоквартирных домов произошел пожар из-за электросамоката. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Установлено, что хозяин квартиры вместе с сыном вышли всего на несколько минут в магазин, когда самокат воспламенился. Все это время он находился на зарядке.
Жильцам удалось самостоятельно потушить огонь, который в один момент перекинулся на личные вещи. Пострадавших нет.
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