Электросамокат загорелся во время зарядки в квартире в Челябинске

В Челябинске в одном из многоквартирных домов произошел пожар из-за электросамоката. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Установлено, что хозяин квартиры вместе с сыном вышли всего на несколько минут в магазин, когда самокат воспламенился. Все это время он находился на зарядке.

Жильцам удалось самостоятельно потушить огонь, который в один момент перекинулся на личные вещи. Пострадавших нет.