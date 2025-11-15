Электричка сбила жителя Ленобласти, который распивал алкоголь на путях

Транспортная полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования мужчины на станции Кирпичный завод. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на УТ МВД России по СЗФО.

Согласно данным ведомства, электропоезд, следующий по маршруту Петербург — Невская Дубровка, сбил 52-летнего местного жителя на станции Кирпичный завод. Известно, что мужчина распивал спиртное на железнодорожных путях.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

