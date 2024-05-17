Электричка сбила мужчину в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 14:28 Электричка сбила мужчину в Нижнем Новгороде

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Мужчина попал под колеса электрички, следующей от станции «Мыза» в Нижнем Новгороде до станции «Моховые горы». Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аварию зафиксировали в районе станции «Ройка» в Кстовском округе. По предварительным данным, пешеход шел вдоль путей. На данный момент никакой информации о состоянии пострадавшего не поступало.

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Отмечается, что задержек поездов из-за аварии не произошло.