Электричка насмерть сбила пенсионера на станции Новый Петергоф
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на станции Новый Петергоф в Петербурге. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на УТ МВД России по СЗФО.
Согласно данным ведомства, электричка сбила 69-летнего мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось.
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте