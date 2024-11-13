Электричка насмерть сбила 43-летнего жителя Петербурга в Колпинском районе

В Санкт-Петербурге 43-летний мужчина угодил под колеса электрички, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Происшествие случилось на перегоне Колпино — Саблино, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Правоохранители установили, что машинист электрички маршрутом Санкт-Петербург — Торфяное сигналил и применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. Потерпевший от тяжелых травм скончался на месте.
В результате электропоезд отстал от расписания на девять минут. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося
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