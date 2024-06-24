Экстремальная погода стала причиной гибели 46 человек в Китае
Жертвами экстремальных погодных условий в Китае стали 46 человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на BFM TV.
В частности, причиной гибели восьми человек стал оползень, который произошел в центре страны 23 июня. Жизни еще 38 человек унесло наводнение в провинции Гуандун.
Однако, по данным издания, на этом катаклизмы не закончатся. В ближайшее время в Китае снова может выпасть аномальное количество осадков.
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