Экстремальная погода стала причиной гибели 46 человек в Китае

Жертвами экстремальных погодных условий в Китае стали 46 человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на BFM TV.

В частности, причиной гибели восьми человек стал оползень, который произошел в центре страны 23 июня. Жизни еще 38 человек унесло наводнение в провинции Гуандун.

Однако, по данным издания, на этом катаклизмы не закончатся. В ближайшее время в Китае снова может выпасть аномальное количество осадков.