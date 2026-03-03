Эксперты МЧС посоветовали предприятиям тщательно подготовиться к сезону пожаров

С приходом жаркой и сухой погоды предприятия сталкиваются с повышенным риском возникновения пожаров. МЧС России сообщает о росте числа возгораний в весенне-летний период. Это угрожает безопасности сотрудников, может привести к простоям в работе и серьезным репутационным потерям для бизнеса, отметил сайт DailyMoscow.ru .

Особое внимание следует уделить состоянию электросетей, работе с горючими материалами и соблюдению персоналом требований безопасности.

Руководителям рекомендуется заранее очистить территорию от сухой травы и отходов, обеспечить свободный доступ к гидрантам и пожарным проездам. Также необходимо провести ревизию автоматических систем тушения и первичных средств защиты, проверить заземление и молниезащиту.

С 1 сентября 2025 года в силу вступили новые правила противопожарного режима, запрещающие использование воды, предназначенной для тушения пожаров, в производственных целях.